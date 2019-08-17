Сб, 17.08.2019
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  • Пьяный подросток без водительских прав стал причиной тяжелого ДТП

Пьяный подросток без водительских прав стал причиной тяжелого ДТП

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Пьяный водитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Вчера поздно вечером на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа пьяный подросток без прав совершил ДТП, в результате которого пострадал человек.

В пятницу, 16 августа, в 23.06 в Пыльвамаа в волости Канепи на 232-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 15-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав на автомобиле Audi A4 врезался в ехавшую по главной дороге машину Audi A6, за рулем которой был 40-летний мужчина.

Пассажир Audi A4 — 36-летний мужчина — был доставлен в Пыльваскую больницу.

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