Пьяный подросток без водительских прав стал причиной тяжелого ДТП

В пятницу, 16 августа, в 23.06 в Пыльвамаа в волости Канепи на 232-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 15-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав на автомобиле Audi A4 врезался в ехавшую по главной дороге машину Audi A6, за рулем которой был 40-летний мужчина.