Эксперт: вместо одной двухкомнатной квартиры в Таллинне можно купить одиннадцать в другом городе!

В первой половине 2019 года по всей Эстонии было осуществлено сделок по продаже 3420 двухкомнатных квартир. Для сравнения, в рейтинге популярности квартир за двухкомнатной следует трехкомнатная квартира, которая в первой половине года обрела нового владельца в 2393 случаях. Разница составляет 1027 единиц, а это означает, что ежемесячно совершается на 172 сделки с двухкомнатными квартирами, чем с трехкомнатными.

Как однокомнатные, так и более просторные квартиры по статистике находятся далеко позади. Поэтому для нашего анализа используем данные Земельного департамента по сделкам с двухкомнатными квартирами площадью от 41 до 54,99 м2.

Учитывая старение населения, рациональный подход людей к выбору жилья по разумным ценам, стремление большего количества людей жить в одиночестве, неудивительно, что квартиры площадью 40-50 квадратных метров заслуживают серьезного внимания. По данным Департамента статистики, в 2011 году средний размер семьи составлял немногим более двух человек, и большинство людей жили в домохозяйствах из двух комнат, хотя из этого есть некоторые исключения.

Но сколько стоит двухкомнатная квартира? Специалисты в области недвижимости в основном говорят о цене квадратного метра, но для простоты и наглядности рассмотрим средние цены предложений, которые видят потенциальные покупатели на порталах недвижимости, начиная подыскивать себе жилье.

По данным II квартала список лидеров выглядит следующим образом: Tаллинн 92 820

Тарту 68 087

Пярну 64 641

Хаапсалу 33 796

Раквере 32 684

Вильянди 31 961

Сааремаа (волость) 30 167

Выру 24 676

Рапла (волость) 23 248

Нарва 20 370

Пайде 20 298

Пыльва (волость) 18 576

Хийумаа (волость) * 16 024

Йыгева (волость) 11 346

Валга 8 565 *данные I квартала