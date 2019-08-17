Эксперт: вместо одной двухкомнатной квартиры в Таллинне можно купить одиннадцать в другом городе!

Какие квартиры наиболее востребованы на рынке недвижимости? Вам не обязательно быть ведьмой или доктором наук, чтобы ответить на этот риторический вопрос. Двухкомнатные квартиры были, есть и, вероятно, останутся самым популярным типом жилья, Postimees публикует статью Рауля Рейно в блоге Domus Kinnisvara.
В первой половине 2019 года по всей Эстонии было осуществлено сделок по продаже 3420 двухкомнатных квартир. Для сравнения, в рейтинге популярности квартир за двухкомнатной следует трехкомнатная квартира, которая в первой половине года обрела нового владельца в 2393 случаях. Разница составляет 1027 единиц, а это означает, что ежемесячно совершается на 172 сделки с двухкомнатными квартирами, чем с трехкомнатными.
Как однокомнатные, так и более просторные квартиры по статистике находятся далеко позади. Поэтому для нашего анализа используем данные Земельного департамента по сделкам с двухкомнатными квартирами площадью от 41 до 54,99 м2.
Учитывая старение населения, рациональный подход людей к выбору жилья по разумным ценам, стремление большего количества людей жить в одиночестве, неудивительно, что квартиры площадью 40-50 квадратных метров заслуживают серьезного внимания. По данным Департамента статистики, в 2011 году средний размер семьи составлял немногим более двух человек, и большинство людей жили в домохозяйствах из двух комнат, хотя из этого есть некоторые исключения.
Но сколько стоит двухкомнатная квартира? Специалисты в области недвижимости в основном говорят о цене квадратного метра, но для простоты и наглядности рассмотрим средние цены предложений, которые видят потенциальные покупатели на порталах недвижимости, начиная подыскивать себе жилье.
По данным II квартала список лидеров выглядит следующим образом:
- Tаллинн 92 820
- Тарту 68 087
- Пярну 64 641
- Хаапсалу 33 796
- Раквере 32 684
- Вильянди 31 961
- Сааремаа (волость) 30 167
- Выру 24 676
- Рапла (волость) 23 248
- Нарва 20 370
- Пайде 20 298
- Пыльва (волость) 18 576
- Хийумаа (волость) * 16 024
- Йыгева (волость) 11 346
- Валга 8 565
*данные I квартала
С первыми тремя строчками нашего рейтинга все ясно: эти города намного опережают остальную часть Эстонии по уровню цен. Вместо одной квартиры в Таллинне, например, в Валга можно купить целых одиннадцать двухкомнатных квартир! Для каждого инвестора это также серьезное выбор: решить купить одну квартиру в Пярну или две квартиры в Вильянди. Небольшой сюрприз в рейтинге - четвертое место Хаапсалу, потому что любимый курортный город не слишком часто фигурирует в анализах рынка недвижимости. Разница между ценами в городах за последние годы значительно выросла, что безжалостно отражает экономическую и демографическую ситуацию в различных регионах Эстонии.