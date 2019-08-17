Сб, 17.08.2019
Успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Эстонские школы получат свыше восьми миллионов евро на развитие IT-инфраструктуры

Эстонские школы получат свыше восьми миллионов евро на развитие IT-инфраструктуры

Ученики.

ФОТО: ofigenno.cc

К 2022 году будет обновлена IT-инфраструктура всех общеобразовательных школ и профессиональных училищ Эстонии. В выведение школьных локальных сетей на новый уровень будет инвестировано 8,27 миллиона евро.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства образования.

“Быстрое интернет-соединение и локальные школьные сети, которые бы соответствовали потребностям и требованиям электронного государства - это одно из важнейших технических условий для успешного использования цифровых электронных материалов в процессе обучения, - сказала министр образования и науки Майлис Репс. - За последние три года были обновлены локальные сети 154 школ, в последующие четыре года мы обновим интернет-соединение в остальных школах Эстонии. К концу 2022 года во всех общеобразовательных школах и профессиональных училищах страны будет создана современная IT-инфраструктура”.

Реновация состоит из двух этапов: в этом и следующем году будут обновлены локальные сети 164 общеобразовательных школ и училищ, в период с 2021 по 2022 год - новое оборудование поступит и в остальные школы. Этот процесс является частью обновления школьной IT-инфраструктуры, запущенной еще в 2016 году.

Обновление проводится совместно с Целевым учреждением образовательных инфотехнологий (HITSA) при поддержке средств Европейского социального фонда.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ