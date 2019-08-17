Эстонские школы получат свыше восьми миллионов евро на развитие IT-инфраструктуры

“Быстрое интернет-соединение и локальные школьные сети, которые бы соответствовали потребностям и требованиям электронного государства - это одно из важнейших технических условий для успешного использования цифровых электронных материалов в процессе обучения, - сказала министр образования и науки Майлис Репс. - За последние три года были обновлены локальные сети 154 школ, в последующие четыре года мы обновим интернет-соединение в остальных школах Эстонии. К концу 2022 года во всех общеобразовательных школах и профессиональных училищах страны будет создана современная IT-инфраструктура”.