В Таллинне и Вильнюсе цены на горючее снижаются, в Риге не меняются

Самый дорогой бензин на этой неделе был в Таллинне, далее по уровню цен следовала Рига, а самые низкие цены были в Вильнюсе. Также самое дорогое дизельное горючее было в Таллинне, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на этой неделе на АЗС "Circle K" цены на горючее были стабильны и, как и в прошлую пятницу, бензин 95-й марки стоил 1,314 евро за литр, дизельное горючее - 1,224 евро.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 0,6% и стоил 1,177 евро за литр, дизельное горючее подешевело на 1,6% до 1,077 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки стал дешевле на 0,3% и стоил в пятницу 1,363 евро за литр. Дизельное горючее подешевело на 0,3% до 1,333 евро за литр.