Особняк миллиардера-педофила стал достопримечательностью Нью-Йорка

Нью-йоркский дом обвинявшегося в педофилии миллиардера Джеффри Эпштейна, который недавно скончался в тюрьме, стал местной достопримечательностью. Оказалось, что в особняке есть чучела тигра и пуделя. Люди пытаются увидеть их через окна и сфотографироваться, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Post.