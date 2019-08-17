Особняк миллиардера-педофила стал достопримечательностью Нью-Йорка

Нью-йоркский дом обвинявшегося в педофилии миллиардера Джеффри Эпштейна, который недавно скончался в тюрьме, стал местной достопримечательностью. Оказалось, что в особняке есть чучела тигра и пуделя. Люди пытаются увидеть их через окна и сфотографироваться, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Post.
Дом оценивается в 56 миллионов долларов. Тайны особняка в Верхнем Ист-Сайде стали известны благодаря трейдеру хедж-фонда. Это инвестиционный фонд, страхующий активы от негативных рыночных трендов. Инвестор посещал дом Эпштейна по деловым вопросам. Интерьер особняка показался инвестору роскошным, но очень странным. Он сфотографировал комнаты и выложил снимки в интернет.
Трейдер отметил причудливую картину, на которой изображен бывший президент США Билл Клинтон в синем платье. Также инвестор обратил внимание на портрет обнаженной женщины - работа 1905 года стоимостью 5,9 миллиона долларов - и чучела пуделя и тигра.
По словам трейдера, тигр был огромных размеров, а чучело пуделя выглядело «каким-то безумным».
Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля. Его обвинили в сексуальном растлении несовершеннолетних девушек. По предварительным данным, Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме 10 августа.