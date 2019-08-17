Горькое воспоминание: как Тынис Пальтс увольнял главу Налогового департамента Айвара Сыэрда

«Хельме могли бы немного изучить историю, прежде чем ввязываться в сегодняшнюю авантюру с главой полиции», - написал Сыэрд в социальных сетях.

Он напомнил, что летом 2003 года бывший министр финансов от партии Res Publica начал дисциплинарное производство в отношении главы Налогового департамента, включая его увольнение на время дисциплинарного производства.

«В конце того же года Административный суд объявил постановление о возбуждении дисциплинарного производства и последующих увольнениях совершенно незаконным. История закончилась большой выплатой и восстановлением в должности», - вспоминает Сыэрд.

Он добавил, что в настоящем деле и на основе имеющейся информации министры не имеют никаких существенных материалов для судебного преследования главы Департамента полиции, или же их настолько мало, что они не имеют никакой судебной перспективы.

«Короче говоря, бесполезное и легкомысленное мероприятие, я не думаю, что Хельме смогут выбраться из этой ямы», - заключил Сыэрд.