Фото: в Пярну ищет хозяина милое богемное гнездышко

Эта однокомнатная квартирка площадью 22 м2 находится в доме постройки 1925 года, но, несмотря на прожитые годы, она чистая и уютная.

ФОТО: KV.EE

Квартира полностью реновирована. Вся мебель и техника, которые видны на фотографиях, входят в цену. Мебель очень хорошая, написано в объявлении, и у заботливого хозяина прослужит еще долгие годы. Отапливается квартира с помощью воздушно-теплового насоса, поэтому новому хозяину будут не страшны даже трескучие морозы.

ФОТО: KV.EE

Вместе с квартирой покупателю достанется и уголок в саду, где он сможет выращивать пряные травы или то, что ему захочется. Имеется и вместительный дровяной сарай.