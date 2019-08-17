Сб, 17.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Фото: в Пярну ищет хозяина милое богемное гнездышко

ФОТО: KV.EE

Уютная однокомнатная квартира надеется, что к осени у нее появится новый хозяин, предагает Postimees

Эта однокомнатная квартирка площадью 22 м2 находится в доме постройки 1925 года, но, несмотря на прожитые годы, она чистая и уютная. 

ФОТО: KV.EE

Квартира полностью реновирована. Вся мебель и техника, которые видны на фотографиях, входят в цену. Мебель очень хорошая, написано в объявлении, и у заботливого хозяина прослужит еще долгие годы. Отапливается квартира с помощью воздушно-теплового насоса, поэтому новому хозяину будут не страшны даже трескучие морозы. 

ФОТО: KV.EE

Вместе с квартирой покупателю достанется и уголок в саду, где он сможет выращивать пряные травы или то, что ему захочется. Имеется и вместительный дровяной сарай. 

Подробности можно найти на странице портала недвижимости KV.EE

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