МуПо: таллиннские велорикши безжалостно надувают доверчивых клиентов

Об этом BNS сообщила пресс-служба МуПо, отметив, что у многих водителей велотакси в Таллинне нет удостоверения, подтверждающего их право оказывать услуги извоза, немало транспортных средств неисправны. Так, в ходе рейда пришлось поставить на штрафную стоянку велотакси с поломанной тормозной системой — тормозные колодки просто висели на тросиках между задними колесами, а велорикша тормозил ногами.

Однако больше всего нареканий вызвало то, что велорикши безжалостно обманывают своих клиентов. По закону, у каждого велотакси на видном месте должен быть прейскурант, чтобы потенциальный пассажир знал, сколько ему придется заплатить за поездку. Однако на деле листок с указанием цен чаще всего прячут в ящик под сиденьем и водитель устно договаривается с клиентом о цене. «По умолчанию» за поездку каждый пассажир платит велорикше по 50 евро.

Доверчивые туристы и гости города платят велорикшам требуемую сумму и только тогда обращаются к полиции, однако тут уже ничем не помочь. Тем временем велорикши «зарабатывают» на туристах по несколько тысяч евро в месяц, по их собственным словам, доходы достигают пять-шесть тысяч в месяц. Несколько попавшихся на жульничестве велорикш признались, что за летние месяцы они зарабатывают столько, что могут беззаботно прожить до следующего сезона, не утруждая себя другой работой.