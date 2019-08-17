Вот это поворот: вице-канцлер МВД Эстонии подтасовала протоколы собрания?

Лиллевяли дополнила протокол

В итоге вице-канцлер министерства Пирет Лиллевяли призналась Postimees, что на самом деле этого пункта не было в протоколе собрания. Она сказала, что добавила его сама в отправляемый журналистам ответ, подавая его как часть протокола. Лиллевяли объяснила свой поступок тем, что несокращение сотрудников при составлении плана сокращения было темой собрания, но просто не попало в протокол. Она обосновала поверхностность протоколов тем, что их составляет только одно должностное лицо в дополнение к своим другим обязанностям.

Таким образом, не было официального письменного соглашения о том, что потеря рабочих мест для проведения сокращений расходов будет неприемлемой. Лиллевяли также сказал, что Эльмар Вахер не нарушил ни одного из соглашений в своих предложения по сокращению и считает их скорее весьма разумными.

Канцлер МВД верит вице-канцлеру: никакой подтасовки не было

Канцлер Министерства внутренних дел Лаури Лугна говорит, что разговор о подтасовки данных Пирет Лиллевяли не соответствует действительности и он ей полностью доверяет. Также Лугна подтвердил, что 17 мая дал распоряжения главам учреждений, находящихся в сфере деятельности министерства, найти потенциальные возможности для экономии.

«В опубликованной сегодня статье Postimees создается впечатление, что якобы министерство поделилось с главами учреждений принципами экономии, в том числе связанных с персоналом, только в июле. На самом деле я отправил 17 мая руководителям письмо, в котором объяснил необходимость экономии и также принципы, из которых надо исходить. В том числе написал, что предложение не должно содержать уменьшение основного оклада сотрудников и что предложение может содержать реорганизацию структур и услуг, уменьшение объема менее значимых услуг, продление срока службы оборудования и т. д. Это письмо было передано и Postimees», - объясняет Лугна.

Вице-канцлер МВД Пирет Лиллевяли говорит, что речь идет о заслуживающей сожаления ошибке в коммуникации. «Передали из министерства внутренних дел журналисту информацию таким образом, что добавленное мною резюме и выдержки из протокола не были честно разделены. Вчера говорили с журналистом Хольгером Роонемаа, но, к сожалению, я не смогла уловить и правильно растолковать тот аспект, как ему видится этот ответ», - уточнила Лиллевяли.

По словам Лугна, Министерство внутренних дел не предоставило протокол рабочего собрания от 5 июня, а предоставило информацию о ходе встречи.

Из сделанных журналистом выводов создается впечатление, что вице-канцлер дополнила протокол собрания. «Заверяю, что я не дополняла протокол, но поскольку решение в протоколе было лаконичным, хотела передать журналисту информацию, которую мы как на этом, там и на многих других собраниях обсуждали — люди в сфере внутренней безопасности находятся в приоритете», - сказала вице-канцлер.

При этом Министерство внутренних дел признает, что электронное письмо, отправленное Postimees, содержит слово «решение» в неправильном месте, то есть перед темами обсуждения. Подчеркиваем, что это был не протокол, а объяснение, отправленное по электронной почте. Далее в письме в общих чертах представлены принципы, которые были согласованы с руководителями учреждений и отдельно было приведено протокольное решение. Единственный отрывок, взятый буквально из протокола, - это состоящее из одного предложения решение, за которым следует таблица. Поэтому ни Пирет Лиллевяли, ни кто-либо еще не дополнили протокол. В протоколе заседания от 5 июня было принято единственное решение: «Учреждения должны к 15 августа как минимум в двух альтернативных версиях представить варианты экономии средств на 2020–2023 годы», за которыми следует числовая таблица.

Министерство внутренних дел не делает стенограмм заседаний, поэтому не все, что обсуждается на собраниях, записывается в деталях. Протоколы собраний подводят итоги общего обсуждения и конкретных решений. «Я не разделяю мнения журналиста, что все должно быть запротоколировано. Правильные вещи могут быть достигнуты только через хорошее сотрудничество, договоренности и доверие, а не через бюрократию. Мы работаем, обсуждаем, согласовываем, и у всех нас есть одна цель: максимально эффективно развивать внутреннюю безопасность Эстонии », - подчеркнула вице-канцлер.