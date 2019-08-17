Сб, 17.08.2019
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Фото и видео: в Одессе загорелась гостиница, погибли люди

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

В ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли минимум восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно погибло восемь человек и пострадало 10 человек ", - отметили в пресс-службе, передает Rus.TVNET.

ФОТО: ДСНС України

Пожар возник в 1:34 на втором этаже отеля, огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали более 60 спасателей и 13 спецмашин.

Локализовать возгорание удалось в 3:35, а ликвидировать - в 4:32.

Спасателям пришлось эвакуировать около 150 человек.

Начато уголовное производство, ведется следствие.

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