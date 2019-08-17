Партия реформ собирается вынести вотум недоверия Юри Ратасу

«В Эстонии нет действующего правительства и за это несет ответственность премьер-министр. Правительственные министры превышают полномочия, не следуют законам и правилам, фактически плюют на правовое государство, а премьер-министр смотрит на это и говорит, что все хорошо. Премьер-министр несет ответственность как за этот кавардак, так и за прошлые неразберихи, поэтому мы решили выразить вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу», - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.