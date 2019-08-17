Сб, 17.08.2019
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Партия реформ собирается вынести вотум недоверия Юри Ратасу
Будет созвано внеочередное собрание Рийгикогу

Jüri Ratas erakonna mõttetalgutel Pärnumaal

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Сегодня правление Партии реформ решило в связи с незаконной попыткой сместить с должности гендиректора полиции Эльмара Вахера созвать внеочередное заседание Рийгикогу, чтобы выразить вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу.

«В Эстонии нет действующего правительства и за это несет ответственность премьер-министр. Правительственные министры превышают полномочия, не следуют законам и правилам, фактически плюют на правовое государство, а премьер-министр смотрит на это и говорит, что все хорошо. Премьер-министр несет ответственность как за этот кавардак, так и за прошлые неразберихи, поэтому мы решили выразить вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу», - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

Напомним, что вчера премьер-министр Эстонии Юри Ратас по итогам встречи с главами МВД и Минфина заявил о том, что сложная  ситуация в правительстве  нормализовалась, а дисциплинарное расследование в отношении главы полиции отменяется.

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