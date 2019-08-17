Сб, 17.08.2019
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В Москве начался согласованный митинг за честные выборы

Митинг в Москве. Иллюстративное фото.

ФОТО: TATYANA MAKEYEVA / REUTERS

Митинг «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!» проходит в Москве на проспекте Сахарова. Акция организована КПРФ и согласована столичными властями, сообщает News.ru.

В митинге принимают участие руководители партии, а также депутаты Государственной думы, известные политики и общественные деятели.

Соорганизаторами митинга являются Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», Всероссийский женский союз «Надежда России» и ряд других левых и народно-патриотических общественных организаций.

От коалиции с организаторами прошедших ранее несогласованных протестных акций за честные выборы в КПРФ отказались.

Одиночные пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы на Бульварном кольце начнутся в 14:00 мск.

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