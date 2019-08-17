В Москве начался согласованный митинг за честные выборы

Митинг «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!» проходит в Москве на проспекте Сахарова. Акция организована КПРФ и согласована столичными властями, сообщает News.ru.
В митинге принимают участие руководители партии, а также депутаты Государственной думы, известные политики и общественные деятели.
Соорганизаторами митинга являются Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», Всероссийский женский союз «Надежда России» и ряд других левых и народно-патриотических общественных организаций.
От коалиции с организаторами прошедших ранее несогласованных протестных акций за честные выборы в КПРФ отказались.
Одиночные пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы на Бульварном кольце начнутся в 14:00 мск.