В Москве начался согласованный митинг за честные выборы

В митинге принимают участие руководители партии, а также депутаты Государственной думы, известные политики и общественные деятели.

Соорганизаторами митинга являются Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», Всероссийский женский союз «Надежда России» и ряд других левых и народно-патриотических общественных организаций.

От коалиции с организаторами прошедших ранее несогласованных протестных акций за честные выборы в КПРФ отказались.