Фото: сад, в котором дом буквально стоит на цветах

Дизайнер Владимир Петрив предложил построить на месте деревянного помоста горку с подпорной стенкой и цветником. Горку естественной формы сформировали с разными уклонами: где-то более пологими, где-то более вертикальными. В итоге она имеет мягкие очертания, которые повторяет опоясывающая ее дорожка.

Для создания горки использовали двадцать тонн камня: они укрепляют склон, подпирают землю, не дают грунту осыпаться или расползаться от дождей, что важно, пока корневая система растений не успела подключиться к этой работе.

Дорожки вымостили плитняком из шунгита толщиной 4–5 см. В промежутках между камнями свободно растут газонная трава и красный декоративный подорожник.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Ступени лестницы сделали из больших камней — серо-коричневого плоского песчаника весом полторы тонны с шероховатой фактурой. Камни уложили методом сухой кладки, не скрепляя цементом. Между камнями лестницы также посадили декоративные растения.