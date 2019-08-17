Фото: сад, в котором дом буквально стоит на цветах

Изначально участок в Подмосковье выглядел как пустое поле, на котором стоял дом, окруженный деревянным помостом. Ландшафтный дизайнер наметил места для беседки, пруда, спортивной площадки и гаража, разметил дорожки и проверил, чтобы по ним было комфортно перемещаться. И только потом был создан план, пишет Houzz.ru.
Дизайнер Владимир Петрив предложил построить на месте деревянного помоста горку с подпорной стенкой и цветником. Горку естественной формы сформировали с разными уклонами: где-то более пологими, где-то более вертикальными. В итоге она имеет мягкие очертания, которые повторяет опоясывающая ее дорожка.
Для создания горки использовали двадцать тонн камня: они укрепляют склон, подпирают землю, не дают грунту осыпаться или расползаться от дождей, что важно, пока корневая система растений не успела подключиться к этой работе.
Дорожки вымостили плитняком из шунгита толщиной 4–5 см. В промежутках между камнями свободно растут газонная трава и красный декоративный подорожник.
Ступени лестницы сделали из больших камней — серо-коричневого плоского песчаника весом полторы тонны с шероховатой фактурой. Камни уложили методом сухой кладки, не скрепляя цементом. Между камнями лестницы также посадили декоративные растения.
Все строительные работы выполнили за один сезон. Практически пошаговое и богато иллюстрированное описание процесса находится ЗДЕСЬ.