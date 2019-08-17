Путин у власти уже 20 лет. Уйдет ли он когда-нибудь добровольно?

В августе 1999 года история России изменилась навсегда. 9 августа тогдашний президент России Борис Ельцин назначил премьер-министром Владимира Путина, бывшего руководителя Федеральной службы безопасности. Могло показаться, что карьера Путина на данном посту будет короткой - учитывая, что после финансового кризиса в России в 1998 году Ельцин уже три раза менял премьер-министров. Менее чем через полгода после выдвижения Путина на пост премьер-министра Ельцин неожиданно объявил о своей отставке с поста президента, в результате чего Путин стал бесспорным лидером России - спустя 20 лет он все еще не отпускает власть, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на американскую телекомпанию CNN.

До прихода в администрацию Ельцина Путин действовал главным образом как "серый кардинал" мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

В свою очередь, переехав в Москву, Путин начал работать в канцелярии президента - заняв должность, которая не будет считаться одним из последних шагов перед достижением пика власти.

Цифры говорят сами за себя. В августе 1999 года, когда Путин стал премьер-министром, его рейтинг в обществе составлял 31%, согласно опросу, проведенному независимым Центром исследований по связям с общественностью Левада-Центр.

В январе 2000 года, когда он занял пост президента, рейтинг был уже 84%.

И с тех пор рейтинг Путина никогда не опускался ниже отметки 60%, пишет Левада-Центр.

Чем можно объяснить быстрый рост популярности в первые месяцы правления Путина? Одним из факторов, очевидно, является жесткая реакция Путина на внутренний терроризм.

ФОТО: EPA/Scanpix

В сентябре 1999 года несколько сотен человек погибли в результате серии таинственных террористических актов в трех российских городах, и российское общество было парализовано страхом.

Отреагировав на эти события Путин "продемонстрировал свои мускулы" - сказав то, что большая часть российского общества хотела услышать, пообещав расправиться с террористами, где бы они ни находились.

В ходе расследования было выявлено, что за эти террористические акты ответственность несут исламские экстремисты с Северного Кавказа.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Путинская борьба с исламскими террористами ознаменовала начало второй чеченской войны.

Несколько оппонентов Путина, включая эмигрировавшего из России олигарха Бориса Березовского и бывшего шпиона Александра Литвиненко, позже утверждали, что эти взрывы жилых домов на самом деле были организованы не чеченскими исламистами, а российскими службами безопасности, чтобы оправдать новую военную кампанию в Чечне и, таким образом, усилить популярность Путина в обществе.

Березовский был найден мертвым в 2013 году в Великобритании. Обстоятельства его смерти до сих пор считаются загадочными. Литвиненко, в свою очередь, умер в 2006 году после отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне.

Кто бы ни был организатором взрывов 1999 года, эти события стали важным поворотным моментом в карьере Путина - укреплением его популярности в стране.

Не менее важно - эти события помогли кремлевскому пропагандистскому аппарату изобразить Путина влиятельным лидером.

В 1999 году Россия все еще оправлялась от распада СССР и болезненного перехода к рыночной экономике.

Решительные действия Путина в средствах массовой информации изображались как полная противоположность хаотичному правлению Ельцина.

ФОТО: AP/Scanpix

Вскоре после того, как он стал президентом, Путин отправился в чеченскую столицу Грозный на истребителе Су-27.

Кремль сообщил, что часть полета Путин пилотировал самостоятельно.

В течение следующих 20 лет пропагандистская машина Кремля неустанно создавала и создает новые мифы о Путине как о влиятельной личности.

Объявленная Путиным война с терроризмом означала, что у России и Запада общая цель. По крайней мере, на первый взгляд.

После терактов в США 11 сентября 2001 года Путин был одним из первых мировых лидеров, который позвонил президенту США Джорджу Бушу.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российское правительство смирилось с военным присутствием США в Центральной Азии, которое необходимо для вторжения в Афганистан. Россия даже разрешила самолетам с американскими солдатами и техникой пересекать российское воздушное пространство - во времена холодной войны подобное даже представит было сложно.

В то же время Путин раскритиковал расширение НАТО на восток и постепенно отступил от своего относительно дружественного отношения к Западу.

Россия и Запад достигли своей самой низкой точки в отношениях за все время правления Путина в 2014 году, когда Россия оккупировала и аннексировала принадлежащий Украине Крым.

За этими событиями последовали серьезные последствия, так как Запад ввел экономические санкции против России.

И хотя санкции повлияли на простых российских граждан, это никоим образом не подорвало популярность Путина в российском обществе.

В отличие от 1999 года, контроль Кремля над СМИ сейчас более жесткий. Постоянное ограничение свободы прессы гарантировало Путину, что его политика в России подвергается критике в очень ограниченных объемах.

Однако после двадцати лет пребывания на самом пике власти на "фасаде" Путина появляются первые трещины.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Протесты граждан этим летом против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму создали новую проблему для Кремля.

Хотя эти протесты не представляют прямой угрозы путинской монополии на власть в Кремле, российская оппозиция использует эти события, чтобы выразить недовольство как путинским режимом, так и самим Путиным, который засиделся в кресле президента, а также растущей коррупцией в кругах правящей элиты.

В России никто даже не говорит о возможном преемнике Путина на посту президента.

Согласно конституции, после истечения нынешнего срока в 2024 году Путин больше не может занимать пост президента.

Конечно, он сохранит власть, если только захочет, и нет никаких признаков того, что он этого не сделает.