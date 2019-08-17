Врачей не предупредили о радиации при лечении пострадавших от взрыва ракеты. В организме одного медика нашли цезий-137

У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве ракеты 8 августа, обнаружили в мышечной ткани радиоактивный нуклид цезий-137. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на The Moscow Times, который, в свою очередь, ссылается на слова источников в медицинских кругах.
Пострадавший врач отказался общаться с журналистами — все сотрудники больницы, контактировавшие с ранеными при взрыве, по требованию ФСБ подписали документы о неразглашении.
Всего на обследование в Москву отправили пять или шесть сотрудников больницы, общавшихся с пострадавшими, говорят источники издания. По их словам, Минздрав предлагал пройти анализы 60 медикам. По другой информации, на анализы в Москву могли отправиться около 50 сотрудников. Об этом сообщает издание «Северные новости» со ссылкой на неназванную сотрудницу больницы. Официально это не подтверждено.
Чиновники и руководители больницы не предупредили врачей, что пострадавшие при взрыве ракеты заражены радиацией. По словам источника The Moscow Times, у врачей были подозрения, но им никто не сказал, что нужно защищать себя. Собеседники издания говорят, что врачи, лечившие пострадавших, были в ярости от того, что их не предупредили.
«Только спустя некоторое время им дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита», — приводят «Северные новости» слова сотрудницы больницы. Из-за радиоактивной пыли на несколько дней закрыли приемное отделение больницы и операционный блок, добавила она. Источники «Медузы» в медицинских кругах ранее сообщали, что палаты, где лежали пострадавшие от взрыва, обработали от радиоактивного заражения.
В пресс-службе правительства Архангельской области не подтвердили информацию, что в организме одного из врачей нашли радиоактивный нуклид, сообщает «Интерфакс». Медики, которых направляли на обследование в Москву, вернулись в Архангельск. «Никто из них не госпитализирован», — сказал собеседник агентства. У сотрудников больницы взяли анализы, их проверяют.
В Минздраве РФ, в свою очередь, сообщили, что специалисты Федерального медико-биологического агентства с 8 по 16 августа постоянно обследовали 91 сотрудника больницы. «В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», — сказали в пресс-службе Минздрава.
После взрыва ракеты Росгидромет зафиксировал 8 августа в Северодвинске превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Затем радиационный фон в городе нормализовался. В Росгидромете связали случившееся с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Был ли источником этих газов двигатель взорвавшейся ракеты, не уточняется.