Зеленый, синий, розовый: правда, необычное сочетание для кухни?

Kомпания не только производит безупречные английские кухни, но и демонстрирует очень интересные и свежие, с точки зрения дизайна, решения и цветовые комбинации. Зеленый, синий, розовый — сложно представить, что такая комбинация цветов может быть выбрана для оформления кухни, тем более в классическом английском стиле. Но дизайнеры Devol еще раз доказали, что они обладают очень тонким вкусом и создают действительно вдохновляющие кухонные интерьеры.