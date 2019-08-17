Зеленый, синий, розовый: правда, необычное сочетание для кухни?

Блог об интерьере Pufik уже давно является большим поклонником английской фирмы Devol, а мы не раз писали об их прекрасном дизайне.
Kомпания не только производит безупречные английские кухни, но и демонстрирует очень интересные и свежие, с точки зрения дизайна, решения и цветовые комбинации. Зеленый, синий, розовый — сложно представить, что такая комбинация цветов может быть выбрана для оформления кухни, тем более в классическом английском стиле. Но дизайнеры Devol еще раз доказали, что они обладают очень тонким вкусом и создают действительно вдохновляющие кухонные интерьеры.
Все фотографии чудесной кухни находятся ЗДЕСЬ.