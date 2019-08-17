Известный эстонский строительный магазин третий год работает в убыток

Хотя оборот сети, в которую входят семь магазинов, год от года растет и уже достиг 51 млн евро, в прошлом году компании пришлось смириться с убытком в 150 000 евро. Правление обосновывает это закрытием магазина в Виймси, которое произошло в конце 2017 года.

Крупнейшие же убытки в размере 1,3 млн евро предприятие понесло в 2016 году. Таким образом, за три года акционерное общество ушло в минус на 1,8 млн евро с лишним.

Причин для паники, впрочем, пока нет, поскольку на счету фирмы лежат 3,9 млн евро нераспределенной прибыли за предыдущие периоды.

Правление Decora в отчете за экономический год пишет, что оптовая и розничная продажа выросли в соответствии с ожиданиями, но самую большую озабоченность вызывают усиливающаяся нехватка рабочей силы и гонка зарплат, конца которым не видно. Из отчета следует, что число работников Decora за год уменьшилось.

В этом году Decora надеется обеспечить стабильный рост доходов от продаж. Крупнейшим вызовом для предприятия стало открытие летом 2019 года интернет-магазина, построенного на новой платформе.

Под торговой маркой Decora действует семь магазинов - в Тарту, Пярну, Вильянди, Выру, Йыгева, Пыльтсамаа и Таллинне. Компанией через паевое товарищество Hansa Maakler владеет Андрус Аллик.