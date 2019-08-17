Фото: сотрудники группы быстрого реагирования скрутили водителя и пассажира Mitsubishi на глазах изумленных зрителей

По легенде сотрудники группы быстрого реагирования должно схватить передвигающихся на автомобиле Mitsubishi двух вооруженных опасных преступников, которые только совершили тяжкое преступление. Для остановки нарушителей полиция использовала спецприем, блокируя автомобиль как спереди, так и сзади.

Ээсмаа сказал, что в прошлом полицейского водомета не было, поскольку в это время в Эстонию прибыла подозрительная мотогруппировка и водомет на всякий случай был подготовлен для работы. Но сегодня водомет на месте и было продемонстрировано, что произойдет, если под струю воды попадет человек.