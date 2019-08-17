Фото: спокойная классика в ласнамяэском стеклянном доме-корабле

Эта просторная двухкомнатная квартира площадью 68,5 м2 находится на четвертом этаже семиэтажного дома. Особое удобство придает квартире наличие балкона площадью 5,6 м2. В цену входит кухонная мебель и встроенные платяные шкафы. Об остальной мебели нужно договариваться с собственником квартиры.

ФОТО: KV.EE

Дизайн квартиры выдержан в спокойном классическом стиле. В ванной установлена массажная ванна. Коммунальные платежи варьируются от 100 евро летом до 140 евро зимой, включая плату за электричество.

ФОТО: KV.EE