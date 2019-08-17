Фото: спокойная классика в ласнамяэском стеклянном доме-корабле

Необычный дом на улице Лийкури был одним из первых необычных ласнамяэских проектов: он построен в 2006 году и сразу привлек внимание своим стеклянным, сплошь состоящим из окон фасадом.
Эта просторная двухкомнатная квартира площадью 68,5 м2 находится на четвертом этаже семиэтажного дома. Особое удобство придает квартире наличие балкона площадью 5,6 м2. В цену входит кухонная мебель и встроенные платяные шкафы. Об остальной мебели нужно договариваться с собственником квартиры.
Дизайн квартиры выдержан в спокойном классическом стиле. В ванной установлена массажная ванна. Коммунальные платежи варьируются от 100 евро летом до 140 евро зимой, включая плату за электричество.
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