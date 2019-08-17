Дизель еще не умер? Продажа дизельных автомобилей в Эстонии скачкообразно выросла

"Нет никаких сомнений, что будущее автомобильной промышленности - за машинами, которые едут за счет электричества, но сейчас только начало этого пути", - сказала представитель Volkswagen по связям с общественностью в странах Балтии Александра Костюкович.

Она привела следующие данные: с января по июнь они продали в Эстонии 406 новых автомобилей Volkswagen с дизельным мотором, что на 71% больше, чем годом ранее. Самый популярный автомобиль - городской кроссовер Volkswagen Tiguan: их было продано 234.

Если опираться на статистику Эстонского автомобильного союза AMTEL, то в Эстонии за первое полугодие было продано 14 000 новых автомобилей, их которых одна пятая, или 2800 машин, были с дизельным мотором. В то же время, из импорта подержанных машин дизельные автомобили составили почти три четверти. Это говорит о том, что дизель пока списывать рано. Так считает и глава AMTEL Арно Силлат.

Костюкович считает маловероятным, чтобы нашествие электромобилей началось в ближайшие три года или даже в пять или десять лет. "По самым оптимистичным прогнозам, к 2030 году электромобили будут составлять 10% от всех машин", - отметила она.

Хотя постоянно идут разговоры о том, как развиваются электромобили - растет надежность, совершенствуются технологии аккумуляторов, появляются новые пункты зарядки - зачастую за этим остается в тени развитие дизельных моторов. "Новые машины с дизельными моторами хорошо адаптируются к климатическим требованиям и в результате деятельности по развитию оказывают все меньшее влияние на окружающую среду", - считает Костюкович.

Она привела в пример исследование Рижского технического университета, из которого выяснилось, что новые автомобили с дизельным мотором выбрасывают в окружающую среду на 20% меньше выхлопных газов, чем автомобили с бензиновым мотором такого же размера. Выбросы окиси азота также оказались на одном уровне с бензиновыми машинами. "Поэтому сегодняшние дизельные моторы, несмотря на на пугающие заголовки, можно считать вполне экологичными", - сказала Костюкович.

Силлат также добавил, что на сегодня дизельный мотор - пока еще самый эффективный источник мощности, при этом практически чистый в плане выхлопных газов.

Однако часть продавцов автомобилей и топлива убеждена, что дизель - это вчерашний день, а будущее за электричеством. Например, глава занимающегося продажей автомобилей предприятия Eesti Talleks Кайдо Падар несколько месяцев назад сказал изданию Postimees, что автомобильный бизнес и Европы в целом и Эстонии колоссальным образом изменится в последующие пять лет. "Электромобили и гибриды мощно выходят на рынок. Сейчас мы их не видим, но они приходят", - сказал он.

"Я думаю, что в Европе дизель потихоньку выдавят", - предположил Падар, добавив, правда, при этом, что в Эстонии это случится, очевидно, намного позднее, потому что наш автопарк заметно старше. "Даже если через пять лет на рынке произойдет взрыв, мы и через десять лет будем ездить на машинах, которые куплены сегодня", - считает он.

Компании Eesti Talleks принадлежит City Motors, продающий автомобили Renault а Daciat, а с сентября будет принадлежать и Fakto Auto, официальный дилер Nissan. Так что у Падара есть свои коммерческие интересы, поскольку Nissan Leaf - один из самых продаваемых электромобилей в Эстонии, уступающий только марке Mitsubishi i-MiEV, которую используют соцработники и местные самоуправления.