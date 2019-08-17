Студенты прикладных специальностей впервые получат степень бакалавра

По словам действующего руководителя колледжа предпринимательства Mainor Кристьяна Оада, выпускники более практических учебных программ уже получили диплом по прикладному высшему образованию, а выпускники более академической программы — степень бакалавра. «Теперь все, кто собирается поступить в колледж этой осенью, заканчивают одну и ту же степень бакалавра», - сказал Оад.

«Закон вступил в силу. Нет разницы между высшим образованием и профессиональным высшим образованием, за исключением того, что области прикладного высшего образования более практичны и более тесно связаны с рынком труда. Пока что два разных диплома сбивают с толку, особенно за рубежом. Теперь стало понятнее, что единую степень бакалавра за пределами Эстонии легче понять», - сказал Оад, добавив, что этот шаг приблизит эстонское высшее образование к таким странам, как Германия или Швейцария.

В соответствии с новым Законом о высшем образовании те же требования применяются к прикладному и академическому высшему образованию, но отличается только один пункт. А именно, в дополнении к прикладному высшему образованию, студент приобретает навыки работы в определенной области обучения, что делает жизнь студентов немного легче в реальности», - сказал Оад.