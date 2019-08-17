Студенты прикладных специальностей впервые получат степень бакалавра

В сентябре вступает в силу новый Закон о высшем образовании, по которому студенты, поступившие в прикладной вуз, впервые получат диплом бакалавра, что особенно ценится за рубежом, сообщает BNS.
По словам действующего руководителя колледжа предпринимательства Mainor Кристьяна Оада, выпускники более практических учебных программ уже получили диплом по прикладному высшему образованию, а выпускники более академической программы — степень бакалавра. «Теперь все, кто собирается поступить в колледж этой осенью, заканчивают одну и ту же степень бакалавра», - сказал Оад.
«Закон вступил в силу. Нет разницы между высшим образованием и профессиональным высшим образованием, за исключением того, что области прикладного высшего образования более практичны и более тесно связаны с рынком труда. Пока что два разных диплома сбивают с толку, особенно за рубежом. Теперь стало понятнее, что единую степень бакалавра за пределами Эстонии легче понять», - сказал Оад, добавив, что этот шаг приблизит эстонское высшее образование к таким странам, как Германия или Швейцария.
В соответствии с новым Законом о высшем образовании те же требования применяются к прикладному и академическому высшему образованию, но отличается только один пункт. А именно, в дополнении к прикладному высшему образованию, студент приобретает навыки работы в определенной области обучения, что делает жизнь студентов немного легче в реальности», - сказал Оад.
По словам действующего руководителя Mainor, выпускники профессионального высшего образования в других промышленно развитых странах также получают степень бакалавра. «В Германии в некоторых университетах прикладных наук можно даже получить докторскую степень», - сказал Оад.