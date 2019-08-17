Американский сенатор в Эстонии: вы должны бороться с мягким фашизмом EKRE

Рост консервативных настроений во многих странах был связан с проблемой массовой миграции, в Эстонии ксенофобия привела к власти EKRE, в США она сыграла значительную роль при избрании Трампа. Однако известно, что некоторые штаты и муниципалитеты США уже сейчас игнорируют политику Дональда Трампа и федеральных властей в отношении миграции. Причины лежат в области экономики: так, например, в сельскохозяйственном и экспортирующем штате Айова не хватает рабочих рук, поэтому там с энтузиазмом относятся к мигрантам и способствуют тому, чтобы они приезжали, адаптировались и вносили свой вклад в экономический рост. Несколько иная ситуация на южных границах США, где наплыв нелегальных мигрантов представляет собой реальную проблему и способствует в том числе росту преступности. Сенатор подчеркивает, что необходимо различать беженцев и просящих политического убежища и мигрантов.

«Я как раз был на границе Техаса и Мексики. Одно дело – беженцы и просящие политического убежища, другое - иммиграционная политика. Что касается беженцев и просящих убежища, я думаю, что президент США всячески выворачивает и искажает закон. Я думаю, что беженцы и просящие политического убежища – это та проблема, которую наш президент и, к сожалению, некоторые другие страны накрутили до такой степени, что некоторые называют ее мигрантским вторжением», - констатирует Вайден. Что касается иммиграционной системы, по его мнению, она просто сломана и ни для кого не работает и здесь необходимо работать над решением, удовлетворяющим обе партии, укрепляя границу и обеспечивая ее безопасность с помощью современных технологий.

Два пограничных и наиболее быстро растущих за счет приезжего населения штата США – Техас и Калифорния - несомненно, будут определять будущее Америки. Перед ней стоят те же проблемы, что перед Европой - сможет ли страна интегрировать всех тех, кто нелегально пересекает границу или попадает в страну законным путем, но решает в ней остаться нелегально или же усугубление этой проблемы приведет к еще более изоляционистской политике США? По словам Вайдена, ключевым здесь должно стать давление экономических интересов: «Бизнес-сообщество громко заявляет, что им нужны мигранты, и я думаю, они станут тем инструментом, который поможет решить эту проблему».

С точки зрения Вайдена, экономика станет решающим фактором на предстоящих в следующем году президентских выборах США. «В последние недели многие эксперты озабочены тем, что происходит с нашей экономикой. Надеюсь, что это не выльется в финансовый кризис, но, если вы берете в долг 1,5 триллиона долларов, чтобы сократить налоги для тех, кто находится на вершине экономической лестницы… Я не получил ни одного звонка от успешного человека, который сказал бы мне: "Рон, снизь, пожалуйста, мои налоги!"» - говорит он.

Впрочем, каковы бы ни были внутренние противоречия в США, обеспокоенность происходящими в Европе и в том числе Эстонии политическими переменами разделяют представители обеих крупнейших партий. «Это стало большим сюрпризом, что EKRE показала такой результат на выборах. Я наблюдал за очевидным ростом этой разновидности мягкого фашизма и опасался, что это может занять место богатой традиции свободы, толерантности и уважения к индивиду, - говорит Вайден. - Я очень надеюсь, что Эстония выступит и скажет: мы понимаем, какова наша роль в мире. Мы – всегда были двигателем прогресса, свободы и инновации и мы рады быть хорошим союзником США». Неприятие фашизма имеет для него и личную подоплеку: в 1930-е его родители бежали от нацистов и спаслись, но семья потеряла близких в Освенциме.

«Мне кажется, у вас по-прежнему чтут человеческое достоинство и ситуация с прессой у вас не такая, как, например, в Венгрии. Здесь также исторически другое отношение к проблеме России, - отмечает Вайден. - Одна из причин, по которой я хотел приехать в Эстонию, - пояснить необходимость, что это очень важно для Эстонии, чтобы она противостояла ненависти и несправедливости, которую сеет EKRE. Я думаю, это решающее время. Я продолжаю оставаться под впечатлением от вашей страны, ее народа, ее традиций. Многое из того, что будет происходить здесь в предстоящие месяцы, противостояние уже совершенной EKRE несправедливости и той, которую она еще совершит, окажет большое влияние не только на Эстонию, но и на весь мир».