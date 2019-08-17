Американский сенатор в Эстонии: вы должны бороться с мягким фашизмом EKRE

В Эстонию приехал американский сенатор от Демократической партии Рон Вайден. Цель его визита весьма конкретна – дать понять эстонским политикам и обществу, что необходимо противостоять политике ненависти, которую проводит EKRE и которую сам сенатор называет мягким фашизмом, поскольку это будет иметь последствия не только для нашей страны, но и для всего мира.
«Я вижу много общих ценностей между Эстонией и США, и больше всего я надеюсь, что Эстония продолжит придерживаться этих традиций и откажется от ненависти, которая идет от EKRE», – сказал сенатор Вайден. Он подчеркнул, что НАТО является ключевым альянсом для нашего региона, поскольку позволяет сохранить общие ценности, такие как права человека, свобода и главенство закона. «Взгляды Дональда Трампа на НАТО очень неверны и вводят всех в заблуждение. И демократы, и республиканцы в американском Сенате, очевидно, не подписываются под этими взглядами, и я думаю, что это хорошо для эстонско-американских отношений и хорошо для НАТО», - отметил он, указав на то, что Эстония всегда была особенным партнером, защищающим эти ценности.
Рост популярности правых политиков в Европе он прямым текстом называет приходом к власти одной из разновидностей фашизма, указывая на то, что эти движения в различных европейских странах взаимосвязаны. «Я думаю, то, что мы видели в Венгрии, то, что происходит в Польше, Италии, Франции, EKRE в Эстонии - эти движения связаны между собой, хотя и несколько отличаются друг от друга. Ненависть и мягкий фашизм растут в этих странах. Лидеры этих движений поддерживают друг друга. Важно рассматривать это как международную проблему и понимать, что нам нужны думающие люди, чтобы бороться с ненавистью и фашизмом», - подчеркнул он.
Сам он, по его словам, прилагает много усилий в США, чтобы бороться с проявлениями нетолерантности в отношении гей-сообщества и расистской политики, и призывает эстонских политиков и общественных деятелей последовать его примеру. «Я очень надеюсь, что Эстония будет в первых рядах противостоять той ненависти, которую сеет EKRE, в том числе относительно ЛГБТ. Я был первым членом американского Сената, который поддержал равенство браков. Все эти годы я придерживался такого мнения: "Если тебе не нравятся гей-браки, не вступай в них". Это фундаментальный вопрос в плане равенства и справедливости», - считает он.
Существует, впрочем, и точка зрения, согласно которой консерватизм или «мягкий фашизм», - на самом деле, логичная и даже неизбежная стадия истории после долгого периода либерализма. Однако сенатор Вайден с ней категорически не согласен: «Я не разделяю эту точку зрения. Одна из моих любимых цитат о моей стране звучит следующим образом: "Американцы всегда понимают все правильно. После того, как они попробуют все остальное". Я думаю, вы уже видели, что в Америке существует очень сильная оппозиция тому представлению, что все это было неизбежно. Выборы 2018 года стали резким отрицанием Дональда Трампа. У нас появилось в Конгрессе много женщин, многие из них – ветераны, это очень талантливая группа, и они пришли из тех частей США, которые не были слишком либеральны. Я думаю, 2018 год стал началом сильной оппозиции тому, что некоторые называли неизбежной стадией истории, и 2020-й продемонстрирует еще большее противостояние всему этому».
Рост консервативных настроений во многих странах был связан с проблемой массовой миграции, в Эстонии ксенофобия привела к власти EKRE, в США она сыграла значительную роль при избрании Трампа. Однако известно, что некоторые штаты и муниципалитеты США уже сейчас игнорируют политику Дональда Трампа и федеральных властей в отношении миграции. Причины лежат в области экономики: так, например, в сельскохозяйственном и экспортирующем штате Айова не хватает рабочих рук, поэтому там с энтузиазмом относятся к мигрантам и способствуют тому, чтобы они приезжали, адаптировались и вносили свой вклад в экономический рост. Несколько иная ситуация на южных границах США, где наплыв нелегальных мигрантов представляет собой реальную проблему и способствует в том числе росту преступности. Сенатор подчеркивает, что необходимо различать беженцев и просящих политического убежища и мигрантов.
«Я как раз был на границе Техаса и Мексики. Одно дело – беженцы и просящие политического убежища, другое - иммиграционная политика. Что касается беженцев и просящих убежища, я думаю, что президент США всячески выворачивает и искажает закон. Я думаю, что беженцы и просящие политического убежища – это та проблема, которую наш президент и, к сожалению, некоторые другие страны накрутили до такой степени, что некоторые называют ее мигрантским вторжением», - констатирует Вайден. Что касается иммиграционной системы, по его мнению, она просто сломана и ни для кого не работает и здесь необходимо работать над решением, удовлетворяющим обе партии, укрепляя границу и обеспечивая ее безопасность с помощью современных технологий.
Два пограничных и наиболее быстро растущих за счет приезжего населения штата США – Техас и Калифорния - несомненно, будут определять будущее Америки. Перед ней стоят те же проблемы, что перед Европой - сможет ли страна интегрировать всех тех, кто нелегально пересекает границу или попадает в страну законным путем, но решает в ней остаться нелегально или же усугубление этой проблемы приведет к еще более изоляционистской политике США? По словам Вайдена, ключевым здесь должно стать давление экономических интересов: «Бизнес-сообщество громко заявляет, что им нужны мигранты, и я думаю, они станут тем инструментом, который поможет решить эту проблему».
С точки зрения Вайдена, экономика станет решающим фактором на предстоящих в следующем году президентских выборах США. «В последние недели многие эксперты озабочены тем, что происходит с нашей экономикой. Надеюсь, что это не выльется в финансовый кризис, но, если вы берете в долг 1,5 триллиона долларов, чтобы сократить налоги для тех, кто находится на вершине экономической лестницы… Я не получил ни одного звонка от успешного человека, который сказал бы мне: "Рон, снизь, пожалуйста, мои налоги!"» - говорит он.
Впрочем, каковы бы ни были внутренние противоречия в США, обеспокоенность происходящими в Европе и в том числе Эстонии политическими переменами разделяют представители обеих крупнейших партий. «Это стало большим сюрпризом, что EKRE показала такой результат на выборах. Я наблюдал за очевидным ростом этой разновидности мягкого фашизма и опасался, что это может занять место богатой традиции свободы, толерантности и уважения к индивиду, - говорит Вайден. - Я очень надеюсь, что Эстония выступит и скажет: мы понимаем, какова наша роль в мире. Мы – всегда были двигателем прогресса, свободы и инновации и мы рады быть хорошим союзником США». Неприятие фашизма имеет для него и личную подоплеку: в 1930-е его родители бежали от нацистов и спаслись, но семья потеряла близких в Освенциме.
«Мне кажется, у вас по-прежнему чтут человеческое достоинство и ситуация с прессой у вас не такая, как, например, в Венгрии. Здесь также исторически другое отношение к проблеме России, - отмечает Вайден. - Одна из причин, по которой я хотел приехать в Эстонию, - пояснить необходимость, что это очень важно для Эстонии, чтобы она противостояла ненависти и несправедливости, которую сеет EKRE. Я думаю, это решающее время. Я продолжаю оставаться под впечатлением от вашей страны, ее народа, ее традиций. Многое из того, что будет происходить здесь в предстоящие месяцы, противостояние уже совершенной EKRE несправедливости и той, которую она еще совершит, окажет большое влияние не только на Эстонию, но и на весь мир».
На вопрос о том, продолжат ли США поддерживать Эстонию, если когда-либо лидер EKRE станет премьер-министром, сенатор отвечает достаточно жестко: «Я даже не хочу себе это представлять. Это было бы слишком зловеще. Надеюсь, что Эстония останется Эстонией и будет сопротивляться этому, не отказавшись от своих ценностей. Если бы EKRE захватила власть в правительстве, это стало бы огромной ошибкой для Эстонии и всего мира».