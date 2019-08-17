Фонды второй пенсионной ступени получат больше возможностей для инвестирования

Для этого они получат право инвестировать в более прибыльные инструменты, снизится плата за обслуживание, а руководители фондов смогут получать хорошую плату по результатам труда. Так, например, исчезнут ограничения на удельный вес акций, и с сентября будут разрешены фонды, инвестирующие в акции.

В числе прочего, появится возможность инвестирования в облигации без рейтинга в объеме до 10% от общей стоимости имущества фонда.

Заодно у пенсионных фондов появится возможность в большем объеме инвестировать в недвижимость и другие сектора рынка и меньше - в ликвидное имущество. Это должно поддержать инвестиции в пределах Эстонии.

Средняя плата за управление фондами в результате понижения предельной ставки снизится в этом году с 0,96% до 0,62%. Снижение размера платы продолжается в зависимости от роста объема пенсионных фондов.

Часть фондов уже обновила свои цели: если раньше была цель побить инфляцию, то сейчас - рост зарплат. C учетом того, что те, для кого вторая пенсионная ступень является обязательной (нынешние 36-летние и младше), откладывают деньги максимум в течение 18 лет и до пенсии им остается еще около 30 лет, это несомненно помогло бы ускорить рост их пенсионных накоплений.