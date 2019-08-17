Постарайтесь при покупке недвижимости не повторить этих ошибок!

Вот, по версии Duluth News Tribune, некоторые распространенные ошибки, которые совершают многие люди, когда покупают свою первую недвижимость.

Финансовые возможности

Прежде чем углубиться в объявления на порталах недвижимости, стоит пойти в банк и узнать, сколь велик будет кредит, который вы получите для покупки. Не имеет смысла тратить зря свое время, время маклеров и продавцов и смотреть слишком дорогие объекты. Гораздо более разумным является выбор более подходящего по цене дома, уже зная максимально возможную цену покупки.

Не зацикливайтесь на возможных проблемах

Конечно, покупка вполне может оказаться идеальной, но на всякий случай нужно быть готовым к тому, что квартира или дом будут иметь какие-то недостатки. Лучше подумайте: неужели эти недостатки настолько велики, что их невозможно исправить?

Не влюбляйтесь слишком быстро

Вы нашли вроде бы идеальный дом, но снимите розовые очки и увидите, что полы скрипят, а крыша протекает. Это, конечно, можно исправить, но нет смысла соглашаться на такой вариант по стартовой цене. Торгуйтесь!

Не ждите слишком долго

Сегодня рынок недвижимости движется достаточно быстро. Если вы будете думать слишком долго и колебаться, может случиться, что объект уведут прямо из-под вашего носа.

Думайте о будущем