Российский город оказался первым в мире по загрязнению воздуха

Второе место на тот момент занимала Джакарта, Индонезия, третье — китайский Чэнду, где находится, в частности, крупный промышленный кластер по производству автомобилей и боевых самолетов. Четвертую строчку заняла Дакка (Бангладеш), пятую — Шанхай (КНР).

Позднее Красноярск сместился на вторую позицию, уступив первенство Дакке. Согласно прогнозу на ближайшие несколько дней, 18 и 19 августа ситуация с воздухом в российском городе улучшится.