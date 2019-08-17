Галерея: реформисты отмечают Летние дни в парке приключений

"В Эстонии нет действенного правительства, и за это отвечает премьер-министр. Правительственные министры превышают лимиты власти, не чтут законы и правила, по сути плюют на правовое государство, а премьер-министр смотрит на это и говорит, что все хорошо. Премьер отвечает как за эту, так и за прошлые неурядицы, и поэтому мы решили выразить недоверие премьер-министру Юри Ратасу", - сказала Каллас.

