Галерея: реформисты отмечают Летние дни в парке приключений

Парк приключений в Тюри в субботу закрыт для обычных посетителей, поскольку Партия реформ проводит здесь сегодня свои Летние дни, пишет Järva Teataja.
В 13 часов председатель партии Кая Каллас открыла Летние дни речью, в которой дала предварительный обзор начинающегося политического сезона.
В программе дня - час политики, хорошая еда, а вечером - живая музыка и еще много интересного.
Правление Партии реформ в связи с недавней незаконной попыткой освобождения от должности главы полиции Эльмара Вахера решило созвать экстренное заседание Рийгикогу, чтобы выразить недоверие премьер-министру Юри Ратасу.
"В Эстонии нет действенного правительства, и за это отвечает премьер-министр. Правительственные министры превышают лимиты власти, не чтут законы и правила, по сути плюют на правовое государство, а премьер-министр смотрит на это и говорит, что все хорошо. Премьер отвечает как за эту, так и за прошлые неурядицы, и поэтому мы решили выразить недоверие премьер-министру Юри Ратасу", - сказала Каллас.