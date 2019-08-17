Картина дня: cуета вокруг биотоплива, возврат налогов, подготовка вотума недоверия Ратасу и нечестные велотаксисты

60 000 человек весной должны будут вернуть государству миллионы. Что делать, чтобы не оказаться в их числе

В Эстонии по состоянию на конец первого полугодия насчитывалось около 61 000 человек, которые ежемесячно наслаждаются налоговой свободой в большей степени, чем позволяет их доход. Этих людей следующей весной может ждать неприятный сюрприз, когда им придется возвращать деньги государству. Читать далее...

Выпустили джинна из бутылки? Фирмы водоснабжения тоже не хотят использовать биотопливо

Эстонские водные предприятия беспокоятся, что требование об использовании биотоплива может во время экстренной ситуации испортить их водяные насосы и генераторы. Союз водных предприятий Эстонии направил министру экономики Таави Аасу письмо, где рассказывает о проблемах, которыми чревато использование топлива с биокомпонентом. Читать далее...

Сотрудники группы быстрого реагирования скрутили водителя и пассажира Mitsubishi на глазах изумленных зрителей

В музее полиции Эстонии сегодня проходит День по борьбе с уличными беспорядками, в рамках которого свои умения продемонстрировали сотрудники группы быстрого реагирования Ида-Вирумаа. По легенде сотрудники группы быстрого реагирования должно схватить передвигающихся на автомобиле Mitsubishi двух вооруженных опасных преступников, которые только совершили тяжкое преступление. Читать далее...

Более 300 жителей Эстонии узнали, что в случае кризиса их имущество отойдет военным

В феврале этого года издание Postimees писало, что владельцы около 2700 единиц техники, в том числе автомобилей, получат оповещения о том, что их имущество в случае войны может послужить государству. Уже было разослано более трехсот таких оповещений. Читать далее...

Фонды второй пенсионной ступени получат больше возможностей для инвестирования

В сентябре вступит в силу прошлогодняя реформа правительства центристов, соцдемов и Isamaa, которая даст фондам второй пенсионной ступени возможность зарабатывать больший доход для будущих пенсионеров. Читать далее...

Партия реформ собирается вынести вотум недоверия Юри Ратасу

Сегодня правление Партии реформ решило в связи с незаконной попыткой сместить с должности гендиректора полиции Эльмара Вахера созвать внеочередное заседание Рийгикогу, чтобы выразить вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу. Читать далее...

Дизель еще не умер? Продажи дизельных автомобилей в Эстонии скачкообразно выросли

Хотя разговоры о запрете автомобилей с дизельным мотором звучат в последнее время все чаще, статистика показывает, что по крайней мере в Эстонии они популярны как никогда. Читать далее...

Американский сенатор в Эстонии: вы должны бороться с мягким фашизмом EKRE

В Эстонию приехал американский сенатор от Демократической партии Рон Вайден. Цель его визита весьма конкретна – дать понять эстонским политикам и обществу, что необходимо противостоять политике ненависти, которую проводит EKRE и которую сам сенатор называет мягким фашизмом, поскольку это будет иметь последствия не только для нашей страны, но и для всего мира. Читать далее...