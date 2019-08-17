Во Франции недовольный посетитель ресторана убил официанта

В ресторане одного из парижских пригородов посетитель застрелил официанта, поскольку не смог дождаться своего сэндвича.
Свидетели сообщили, что мужчина выстрелил в официанта, поскольку был недоволен тем, что заказанный сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.
Пуля попала официанту в плечо, рана оказалась тяжелой. Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи, пострадавший скончался на месте.
Стрелявший сбежал с места преступления, его ищет полиция.
По информации газеты Parisien, погибшему официанту было 28 лет. Трагедия произошла в коммуне Нуази-ле-Гран.