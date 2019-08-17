Сб, 17.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Во Франции недовольный посетитель ресторана убил официанта

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ФОТО: ©TopFoto / Scanpix

В ресторане одного из парижских пригородов посетитель застрелил официанта, поскольку не смог дождаться своего сэндвича.

Свидетели сообщили, что мужчина выстрелил в официанта, поскольку был недоволен тем, что заказанный сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.

Пуля попала официанту в плечо, рана оказалась тяжелой. Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи, пострадавший скончался на месте.

Стрелявший сбежал с места преступления, его ищет полиция.

По информации газеты Parisien, погибшему официанту было 28 лет. Трагедия произошла в коммуне Нуази-ле-Гран.

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