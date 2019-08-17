Санкции США против Ирана и Венесуэлы принесли России миллиард долларов

Санкции против Ирана и Венесуэлы, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа, могли стать экономически выгодны России.

В частности, в связи с позицией США в отношении стран, которые пытались торговать нефтью с Ираном и Венесуэлой, автоматически возрос спрос на российскую нефть. Так, вследствие этого в период с ноября прошлого года по июль нынешнего года российские нефтевики получили дополнительно не менее 905 млн долларов.

Такую сумму агентство вычислило на основе расчета, основанного на разнице в стоимости нефти марки Urals и эталонной мировой марки Brent за последние пять лет. На сегодня эти сорта нефти почти одинаковые в цене.