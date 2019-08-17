В Литве насторожились: крах PNB Banka портит репутацию всех трех стран Балтии

Он считает, что каждый такой скандал отрицательно влияет на рынок балтийских стран, так как в глазах других игроков банковский сектор региона начинает выглядеть как массовая "прачечная" для отмывания денег, пишет Mixnews.

“Нас воспринимают как один регион и списывают в ряды отмывателей денег. Остается единственная надежда, что находящиеся ближе к Литве игроки финансовых рынков не видят балтийские страны как один регион и, возможно, лучше различают Латвию, Литву и Эстонию, и наше пребывание в отдалении от потоков нерезидентских денег позволит меньше ощущать последствия подобных потрясений”, – сказал глава ассоциации.

По словам Купшиса, в банковском секторе Латвии сейчас происходят примерно такие же процессы, какие проходили в Литве в 2011-2012 годах. “Они, видимо, идут тем же путем, что и Литва в 2011-2012 годах, когда пропали сразу два банка, много работавших с нерезидентами”, – сказал Купшис.

По его словам, в последнее время оценки банковского сектора балтийских стран ухудшились.

"Все было более или менее неплохо до последнего времени, когда очень громко прозвучал скандал Danske Bank. После этого уже каждое новое известие для многих наблюдателей финансового сектора усиливало впечатление, что рынок стран Балтии не является прозрачным и устойчивым", – сказал руководитель ассоциации.