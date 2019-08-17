Яна Тоом не одобряет союз центристов с EKRE, но против своей партии голосовать не станет

Я могу спорить со своими однопартийцами и буду спорить дальше, но это не значит, что стану поддерживать вотум недоверия Юри Ратасу как премьер-министру", - сообщила Яна Тоом Rus.ERR .

Тоом по-прежнему не одобряет деятельность EKRE в правительстве. "По моей оценке, поведение EKRE нельзя назвать нормальным, но еще раз повторю - это не значит, что я хоть как-нибудь одобряю вотум недоверия Ратасу. Центристская партия дала EKRE возможность, жаль, что EKRE не может вести себя должным образом. Но Ратас делает все от себя зависящее, чтобы избежать конфликтов в будущем", - отметила Тоом.