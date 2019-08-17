Яна Тоом не одобряет союз центристов с EKRE, но против своей партии голосовать не станет

Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия), которая неоднократно критиковала коалицию с Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), заявила в субботу, что не поддерживает вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу в связи с попыткой незаконного отстранения от должности генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.
Я могу спорить со своими однопартийцами и буду спорить дальше, но это не значит, что стану поддерживать вотум недоверия Юри Ратасу как премьер-министру", - сообщила Яна Тоом Rus.ERR.
Тоом по-прежнему не одобряет деятельность EKRE в правительстве. "По моей оценке, поведение EKRE нельзя назвать нормальным, но еще раз повторю - это не значит, что я хоть как-нибудь одобряю вотум недоверия Ратасу. Центристская партия дала EKRE возможность, жаль, что EKRE не может вести себя должным образом. Но Ратас делает все от себя зависящее, чтобы избежать конфликтов в будущем", - отметила Тоом.