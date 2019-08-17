Выпустили джинна из бутылки? Фирмы водоснабжения тоже не хотят использовать биотопливо

Со следующего года в топливе, которое поступает в продажу в Эстонии, должно будет содержаться до 10% биодобавок или этанола. До сих пор одно исключение было сделано по отношению к транспорту Сил обороны и Кайтселийта, чтобы сохранить их боеготовность. На этой неделе от требования освободили также малые моторы - к этой категории относятся, например, газонокосилки и триммеры. Причина в том, что бензин с этанолом может испортить мотор.

Похоже, джинн вылетел из бутылки: теперь исключения для себя хотят и водоканалы. С этой целью объединяющий водные фирмы Союз водных предприятий Эстонии направил министру экономики Таави Аасу письмо, где рассказывает о проблемах, которыми чревато использование топлива с биокомпонентом.

В частности, водным фирмам в случае кризисов и экстренных ситуаций следует снабжать предприятия и домохозяйства чистой питьевой водой. Для этого имеются отдельные генераторы, которые в случае, например, перебоев с электричеством качают из земли питьевую воду и очищают ее.

Поскольку кризис приходит неожиданно, транспортные средства и генераторы водных фирм должны быть готовы и заправлены на случай экстренной ситуации. История по сути та же, что и с транспортом сил обороны: проблема состоит в том, что даже с 2% биоприсадок топливо начинает при длительном простаивании портиться и засорять систему питания генератора. "Есть реальный риск, что топливо в режиме хранения станет непригодным к использованию, и водные предприятия не смогут обеспечить оказание жизненно важной услуги", - пишет союз в своем обращении к министру.