Немецкая компания отказалась покупать электромобили Tesla из-за качества

Решение было принято из-за проблем с качеством поставляемых транспортных средств. Как отмечается, Nextmove в 2018 году заказала 100 автомобилей Model 3. Качество первой прибывшей партии из 15 машин оказалось плохим: на электромобилях были дефекты, связанные с краской и колесами, а также царапины.

Немецкая фирма подчеркнула, что предоставление подобных машин клиентам негативно скажется на репутации компании.

В Tesla, в свою очередь, заявили, что соответствующее решение немецкого партнера было связано скорее не с качеством продуктов, а с разбирательством между компаниями, имевшем место ранее в этом году, которое никак не связано с нынешней ситуацией.