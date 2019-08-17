Видео: смотрите, как человека окатывают из полицейской водяной пушки

Cегодня в музее полиции в Раквере прошел День борьбы с уличными беспорядками, где среди прочего было продемонстрировано, как как для охлаждения эмоций используется водяная пушка, пишет Virumaa Teataja.
Директор полицейского музея Андрус Ээсмаа сказал, что в прошлом году водяной пушки на мероприятии не было, поскольку именно в это время в Эстонию прибыла подозрительная банда байкеров, и пушка на всякий случай была готова к реагированию.
Сегодня пушка была не месте, и с ее помощью собравшимся показали, что происходит, если мощную струю воды направляют на человека.