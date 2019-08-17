Сб, 17.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Видео: смотрите, как человека окатывают из полицейской водяной пушки

Видео: смотрите, как человека окатывают из полицейской водяной пушки

Cегодня в музее полиции в Раквере прошел День борьбы с уличными беспорядками, где среди прочего было продемонстрировано, как как для охлаждения эмоций используется водяная пушка, пишет Virumaa Teataja.

Директор полицейского музея Андрус Ээсмаа сказал, что в прошлом году водяной пушки на мероприятии не было, поскольку именно в это время в Эстонию прибыла подозрительная банда байкеров, и пушка на всякий случай была готова к реагированию.

Сегодня пушка была не месте, и с ее помощью собравшимся показали, что происходит, если мощную струю воды направляют на человека.

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