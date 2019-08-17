60 000 человек весной должны будут вернуть государству миллионы. Что делать, чтобы не оказаться в их числе

С января 2018 года не облагаемый налогом доход вырос до 500 евро в месяц, что означает, что каждый должен в течение года внимательно следить за своей зарплатой и другими доходами, высчитывать размер доли, не облагаемой подоходным налогом, и сообщать об этом работодателю.

Поскольку система для кого-то может оказаться сложной, довольно много тех, кто этого не сделал. Они сейчас благодаря налоговой свободе получают на руки больше денег, чем позволяет их доход. Таких людей, по данным Налогово-таможенного департамента за шесть месяцев было 7%, то есть 60 911. Им предстоит вернуть государству 8,1 млн евро.

Пресс-секретарь департамента Райнер Лауритс посоветовал людям время от времени пересматривать использование своего свободного от налогообложения дохода и при необходимости вносить коррективы, чтобы весной следующего года не пришлось возвращать деньги государству. Это можно сделать в электронной среде налогового департамента при помощи э-услуги "Мои доходы".

В то же время, нужно отметить, что там отражены только известные департаменту ранее данные. Это означает, что у ведомства, к примеру, отсутствуют данные о продаже имущества или доходе с аренды и их нельзя брать в расчет при отправке извещений Налогово-таможенного департамента.

Вторая, значительно большая группа людей - это те, кто использует не облагаемый налогом доход по максимуму, насколько позволяет закон. Таких людей 53%, или 480 000. Они в следующем году не должны будут ничего доплачивать, но и не получат ничего.