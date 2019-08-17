Юри Ратас: министр Март Хельме и глава полиции Эльмар Вахер встретятся в среду

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер и выражавший желание его уволить министр внутренних дел Март Хельме встретятся в среду, 21 августа, чтобы еще раз прояснить свои позиции, пишет портал Rus.ERR.
"Министр внутренних дел пообещал мне, что в среду, когда он выйдет на работу, то встретится с Вахером и поговорит с ним с глазу на глаз", - сказал Юри Ратас в интервью.
В пятницу вечером премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился с министром внутренних дел Мартом Хельме и министром финансов Мартином Хельме. Встреча длилась, по словам Ратаса, 45-60 минут.
Мартин Хельме замещал ушедшего в отпуск Марта Хельме на посту министра внутренних дел, и именно в это время была совершена попытка уволить Вахера.