Сб, 17.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Юри Ратас: министр Март Хельме и глава полиции Эльмар Вахер встретятся в среду

Юри Ратас: министр Март Хельме и глава полиции Эльмар Вахер встретятся в среду

PPA juht Elmar Vaher

ФОТО: Erik Prozes

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер и выражавший желание его уволить министр внутренних дел Март Хельме встретятся в среду, 21 августа, чтобы еще раз прояснить свои позиции, пишет портал Rus.ERR.

"Министр внутренних дел пообещал мне, что в среду, когда он выйдет на работу, то встретится с Вахером и поговорит с ним с глазу на глаз", - сказал Юри Ратас в интервью.

В пятницу вечером премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился с министром внутренних дел Мартом Хельме и министром финансов Мартином Хельме. Встреча длилась, по словам Ратаса, 45-60 минут.

Мартин Хельме замещал ушедшего в отпуск Марта Хельме на посту министра внутренних дел, и именно в это время была совершена попытка уволить Вахера.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ