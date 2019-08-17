Командир экипажа Дамир Юсупов. ФОТО: Boris Jarkov / Sputnik

В Росавиации подтвердили подлинность записи переговоров пилотов лайнера A321 "Уральских авиалиний", опубликованных телеграм-каналом Baza. Из записи следует, что пилотов перед взлетом несколько раз предупреждали о перелетных птицах, пишет Би-Би-Си.

15 августа самолет A321 "Уральских авиалиний", столкнулся со стаей птиц через несколько минут после вылета из подмосковного Жуковского в Симферополь. В результате у самолета отказали оба двигателя.

Лайнер совершил экстренную посадку в подмосковном кукурузном поле. Все 224 пассажира и семь членов экипажа остались живы, 23 человека пострадали.

Пилотам самолета "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину на следующий день были присвоены звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Что на расшифровках?

В Росавиации заявили, что расшифровка бортовых самописцев самолета будет завершена к 19 августа, однако телеграм-канал Baza опубликовал переговоры уже в субботу.

На расшифровке диспетчеры перед взлетом несколько раз предупреждают пилотов об "отдельных перелетах птиц".

В 6:00 после начала руления, диспетчер говорит: "Гордый [позывной аэропорта Жуковский], доброе утро. На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров, нижний край не определён, QNH 1008, QFE 994, температура 16 градусов, коэффициент сцепления 0,5, отдельные перелёты птиц".

Из переговоров видно, что взлет прошел в штатном режиме, но примерно через две минуты, в 6:14 по московскому времени, пилот дает экстренный сигнал: "ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН", и докладывает об остановке одного из двигателей.

После этого экипаж просит разрешения зайти обратно на посадку, развернувшись. Диспетчер разрешает.

"Я сначала подумал, что это отказ одного двигателя. Думал, отработаем отказ, выключим двигатель, развернемся, либо зону ожидания попросим и выполним посадку на том же самом аэродроме", - рассказывал командир судна Дамир Юсупов в интервью уже после посадки. Очевидно, в этот момент на записи пилоты понимают, что второй двигатель тоже теряет мощность, и самолет начинает падать.

Следующий сеанс связи с диспетчером происходит примерно через минуту, уже после посадки на кукурузном поле. Пилот запрашивает скорую помощь, а в ответ на вопрос диспетчера о высоте отвечает, что самолет уже на земле.

"Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров", - говорит пилот диспетчеру.

"Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа", - докладывает пилот. Диспетчер запрашивает место посадки и становится понятно, что у самолета не сработал аварийный радиомаячок. Это происходит в 06:15, а в 06:19 пилот говорит, что эвакуация пассажиров завершена. В 06:48 диспетчер снова запрашивает у экипажа координаты посадки.

Что еще известно

В Следственном комитете России в субботу заявили, что на месте авиакатастрофы не было посторонних лиц. Несколькими часами ранее издание Nation News сообщило, что на месте жесткой посадки заметили мародеров, которые якобы воруют оставшиеся вещи. О том же сообщалось в профильных телеграм-каналах.

В СРК заявили, что место посадки оцеплено полицией и посторонних людей там не замечали. "Уральские авиалинии" на своей странице в "Инстаграме" также опровергли сообщения о мародерстве.

Также в субботу выяснилось, что севший в кукурузу самолет, скорее всего, разберут - специалисты компании Airbus осмотрели его днем в субботу. После того как с лайнера снимут двигатели и откачают топливо, его отвезут в ЛИИ имени М. Громова для более тщательного изучения и осмотра.

"Скорее всего, с самолета будет демонтировано все оборудование, летать он уже не будет", - отметил собеседник ТАСС.

В СМИ накануне появились версии, что самолет столкнулся с птицами, которые кормятся на свалках неподалеку от Жуковского, и что птицы представляют особую опасность для взлетающих из аэродрома самолетов. В двух километрах от аэропорта находится несанкционированная свалка. 16 августа стало известно, что Роспотребнадзор сформировал с властями Московской области комиссию для проверки свалок вблизи Жуковского.

"Птицы - такое явление, что они то есть, то нет. Нельзя сказать, что они постоянно", - ответил Дамир Юсупов журналистам на вопрос, замечал ли он раньше проблему с птицами в "Жуковском".