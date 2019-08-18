Из-за пьяного велосипедиста пострадал восьмилетний ребенок

Вчера, 17 августа, в Тарту велосипедист в состоянии алкогольного опьянения стал причиной ДТП, в котором он сам пострадал и нанес легкие травмы ребенку.
Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в субботу в 14:13 в Тарту вблизи перекрестка улиц Пикк и Паю 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в людном месте потерял управление над велосипедом и упал. Велосипедист был доставлен в Клинику Тартуского университета, где ему оказали первую помощь. В результате падения также легкие травмы получил находившийся на месте происшествия восьмилетний мальчик, который ушел до прибытия полиции.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии был задержан 31 нетрезвый водитель: один был в состоянии наркотического опьянения, а остальные — в состоянии алкогольного опьянения.