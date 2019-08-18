Фото и видео: в России разворотило врезавшийся в стену автобус, один человек погиб, 32 пострадали

ФОТО: Следственный комитет РФ

Авария произошла около 17:00 на Ново-Гайвинской улице около остановки "Лесозавод". Удар был такой силы, что переднюю часть автобуса разворотило полностью, двери заклинило, а водитель оказался зажат за рулем, сообщает портал 59.ru.

В автобусе ехали 59 человек. Как сообщается на сайте областного Минздрава, один пассажир погиб, 32 госпитализированы, из них 10 детей. Девять детей находятся в состоянии средней степени тяжести, один ребенок и пятеро взрослых - в тяжелом.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Семья погибшей женщины и пострадавшие получат помощь от властей Перми, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе администрации города.

На время расследования перевозчик ООО "Дизель" будет отстранен от работы по поручению главы города Дмитрия Самойлова. Сам автобус принадлежит ИП Дробинин и находился у "Дизеля" в аренде, уточняет 59.ru. Непосредственный владелец автобуса обслуживает только один маршрут. "Дизель" имеет право отдавать перевозку на субподряд, но поскольку договор на обслуживание маршрута заключен между ним и городской администрацией, то отвечать за ДТП будет именно эта компания.