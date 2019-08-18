Фото и видео: в России разворотило врезавшийся в стену автобус, один человек погиб, 32 пострадали

В Перми в результате столкновения пассажирского автобуса со стеной один человек погиб, 32 пострадали, пишет Newsru.
Авария произошла около 17:00 на Ново-Гайвинской улице около остановки "Лесозавод". Удар был такой силы, что переднюю часть автобуса разворотило полностью, двери заклинило, а водитель оказался зажат за рулем, сообщает портал 59.ru.
В автобусе ехали 59 человек. Как сообщается на сайте областного Минздрава, один пассажир погиб, 32 госпитализированы, из них 10 детей. Девять детей находятся в состоянии средней степени тяжести, один ребенок и пятеро взрослых - в тяжелом.
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Семья погибшей женщины и пострадавшие получат помощь от властей Перми, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе администрации города.
В #ДТП с автобусом в Перми могла погибнуть женщина: кадры аварии попали в Сетьhttps://t.co/kCTYO38OS3#автобус #ДТП #Пермь pic.twitter.com/1e4lxy4lPv— Cобытия дня в России (@smnewsru) 17 августа 2019 г.
На время расследования перевозчик ООО "Дизель" будет отстранен от работы по поручению главы города Дмитрия Самойлова. Сам автобус принадлежит ИП Дробинин и находился у "Дизеля" в аренде, уточняет 59.ru. Непосредственный владелец автобуса обслуживает только один маршрут. "Дизель" имеет право отдавать перевозку на субподряд, но поскольку договор на обслуживание маршрута заключен между ним и городской администрацией, то отвечать за ДТП будет именно эта компания.
Отмечается, что в конце 2016-го и 2018 году прокуратура Орджоникидзевского района Перми выявляла многочисленные нарушения в работе "Дизеля". Ведомство установило, что водитель одного из автобусов 11 раз привлекался к административной ответственности по различным статьям КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения. Компания также допускала к работе других водителей, систематически нарушающих ПДД и не проходивших обязательное медицинское обследование, а также механиков и диспетчеров без соответствующей квалификации.