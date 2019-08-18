Кровавая свадьба в Кабуле: погибли более 60 человек

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, более 180 получили ранения, сообщило Министерство внутренних дел страны в воскресенье, 18 августа. На праздновании было более тысячи гостей. Полиция подтвердила,что взрыв в субботу вечером совершил террорист-смертник, подорвавший себя в толпе праздновавших.

Это уже семнадцатый теракт в Кабуле с начала 2019 года. По подсчетам афганских властей, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700. Однако, как отмечает агентство dpa, Кабул обычно занижает официальные данные о жертвах терактов.