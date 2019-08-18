Бывшие министры Эстонии: Март Хельме, уйди в отставку!

«Обращаемся к Вам с беспокойством за Эстонию. Ваши последние поступки и высказывания, а также вашего сына, однопартийца, министра финансов Мартина Хельме вредят репутации и безопасности Эстонии. Вы переступили "красную черту"», - говорится в письме.

Министры отмечают, что абсолютно неподобающим было пытаться заставить главу Департамента полиции и погранохраны покинуть пост, используя для этого метода следственных органов Германии 30-х годов или советского времени. «Так действовал исполнявший Ваши обязанности Мартин Хельме, положив на стол перед гендиректором полиции готовое заявление об отставке и другой документ, где было указано имя канцлера МВД, хотя по заверениям последнего, с ним даже не обсуждали это. Эти методы характерны для репрессивной власти, места которой нет в Эстонии. К сожалению, Вы даже не осудили такое поведение. Наоборот, оправдывали и защищали его», - продолжают министры в коллективном письме.