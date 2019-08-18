Юхан Партс: мы откажемся от сланца, когда он закончится

В последнее время в Эстонии много говорят об использовании горючего сланца, в том числе о том, что следует от него отказаться. Как вы думаете, когда придет время, когда электричество из сланца больше не будет производиться в Эстонии?

Тогда, когда сланец закончится. Эндель Липпмаа сказал, что põxit случится, когда кончится горючий сланец, такова позиция Энделя Липпмаа. И если случится как-то иначе, тот что-то произойдет и с эстонским крестьянским умом. Но здесь все еще есть большая проблема. Я смотрю на события, которые происходили за последний год или два. Тот факт, что Эстония стала страной-импортером электроэнергии, совсем не устраивает, и правительство должно немедленно начать этим заниматься.

Во-вторых, всегда стоит подчеркнуть баланс между безопасностью поставок, ценой на электроэнергию и экологическими требованиями. На мой взгляд, этот баланс сейчас выходит из-под контроля. И это происходит без какого-либо предметного обсуждения. Если вы думаете, что в Эстонии только одна проблема, что мы не знаем, куда инвестировать, чтобы у нас было электричество через пять или десять лет, поскольку это время для инвестиций, сегодня будет решение, через десять лет будет воплощено в жизнь, что бы мы ни делали. Никто не знает, куда инвестировать, никто не знает! Я когда-то посещал собрания Немецкой ассоциации промышленников, там никто не знает, куда инвестировать, кроме субсидированной ветроэнергетики.

Но мы все знаем про ветро-солнечную энергию. Если не будет ветра и солнца, что произойдет? Так строим ли мы экономику на электроэнергетике, которая может сломаться. Нонсенс. Это действительно нонсенс. Следующая вещь с эстонской точки зрения. Ну, мы хотим стать немного богаче, экономическое благосостояние и энергопотребление имеют связь. Предположим, что через двадцать лет Эстония будет на уровне Финляндии, тогда у нас должны быть генерирующие мощности, а не три тысячи пятьсот мегаватт, а сегодня это около трех тысяч.

Тогда каким может быть этот большой план?

Здесь вместе с Ансипом мы приняли инвестиционные решения, взяв на двоих ответственность - этот завод в Аувере, и у нас также был запланирован еще один завод. Я все еще думаю, что я мог бы сделать это. Хорошо, вот уже семь лет ничего не сделано, инвестиционного решения по мощности не принято. Обсуждается, что приносит рынок. Но на рынке, на скандинавском и балтийском, точно также никуда не инвестируют, только финны производят две атомные электростанции. Я уже читал о белорусской АЭС, Господи, помоги!

Когда-то в Эстонии была идея, что можно создать общую балтийскую АЭС.

Мы разрабатывали эту идею с литовцами. Здесь нужно сказать, что литовцы были непоследовательны, идея отброшена, хотя, возможно, и имела место быть. Кстати, была идея нашей собственной атомной электростанции, Eesti Energia работала над этим, с нынешней технологией мы не можем это проинвестировать, общие расходы настолько велики, что мы не можем оплатить это. Нам нужны способности, в противном случае произойдет тот факт, что российский газ в настоящее время идет с высокой скоростью в Германию. Мы хотим российский газ? Так где же опора безопасности на этой табуретке? Этот газовый, ветровой и солнечный компот, наполненный огромным страхом перед человечеством, является очень опасным компотом.

Это связано со следующими целями Европейского союза по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

Мы должны очень четкое разделять, где проходит политическая активность, которая никуда не идет. Это может быть даже вредно. И где, собственно, политические цели могут быть построены и достигнуты. Если мы принимаем цель, мы должны понимать, что это значит. Посмотрите на то, что происходит за океаном в Америке, там похожее движение.