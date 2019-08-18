Компания Elron планирует вместо гибридных поездов купить двухсистемные электрички

Государственная компания пассажирских железнодорожных перевозок AS Eesti Liinirongid, работающая под торговым знаком Elron, планирует вместо дорогостоящих гибридных составов с дизельными и электрическими двигателями купить поезда, способные ездить в зоне действия электросетей с разным напряжением.
Об этом сообщает BNS со ссылкой на интервью в новостной передаче Uudis+ на канале Vikerraadio с председателем правления Elron Мерике Сакс.
«Прежде, когда планов электрификации всей сети железных дорог в Эстонии еще не было, мы предполагали купить гибридные поезда, оснащенные дизельными и электромоторами, способные работать в зоне действия сетей в три киловольта», - сказала Мерике Сакс.
«Сейчас мы ведем с компанией Eesti Raudtee переговоры о том, что если они к 2024 году построят современную ветку до Тарту, электрифицируют ее, то нам будет смысл покупать не сравнительно дорогостоящие гибридные поезда, а двухсистемные электропоезда, способные работать в зоне действия электросетей с разным напряжением», - пояснила Мерике Сакс.
По ее словам, переговоры с Eesti Raudtee дошли уже до этапа, когда инфраструктурное предприятие устно заверило Elron, что считает этот план совершенно разумным и со своей стороны сделает все для его реализации.