Lidl идет в Эстонию: объявлен конкурс на вакантную должность

«Задумывались ли вы о карьере в международной команде, где своей повседневной работой помогали бы европейскому крупному предприятию начать свою деятельность в Эстонии?» - спрашивает у потенциального работника Lidl в объявлении о поиске сотрудника.

В обязанности руководителя проектов по строительству входят переговоры и отбор проектировщиков, ведение переговоров и отбор подрядчиков, подготовка договоров, а также управление строительными проектами Lidl и т. д.

У кандидата должно быть высшее строительное образование, он должен владеть английским и эстонским языками, а также на начальном уровне немецким языком. Приветствуется знание и русского языка. Подать свою заявку можно до 31 августа.