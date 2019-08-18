Lidl идет в Эстонию: объявлен конкурс на вакантную должность

Немецкая сеть супермаркетов Lidl планирует выйти на рынок Эстонии и скупила по всей стране несколько объектов недвижимости, где в будущем появятся новые магазины. Сейчас компания ищет в свою команду руководителя проектов по строительству.
«Задумывались ли вы о карьере в международной команде, где своей повседневной работой помогали бы европейскому крупному предприятию начать свою деятельность в Эстонии?» - спрашивает у потенциального работника Lidl в объявлении о поиске сотрудника.
В обязанности руководителя проектов по строительству входят переговоры и отбор проектировщиков, ведение переговоров и отбор подрядчиков, подготовка договоров, а также управление строительными проектами Lidl и т. д.
У кандидата должно быть высшее строительное образование, он должен владеть английским и эстонским языками, а также на начальном уровне немецким языком. Приветствуется знание и русского языка. Подать свою заявку можно до 31 августа.
Это объявление говорит о том, что Lidl все ближе к тому, чтобы воплотить свои планы в жизнь и выйти на эстонский рынок. Пока известно, что фирма планирует построить пять или шесть магазинов в Таллинне, а также открыть свои магазины в Тарту, Нарве и Пярну.