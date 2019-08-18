В воскресенье из Вильнюса стартовал пробег старинной техники по маршруту «Балтийской цепи»

Об этом BNS сообщили организаторы пробега, по словам которых в пробеге примут участие около 200 раритетных мотоциклов и другая старинная техника. Некоторые из транспортных средств были изготовлены 70 лет назад и больше, их владельцы являются членами клубов старинной техники в Эстонии, Латвии и Литве. Пробег пройдет точно по маршруту «Балтийской цепи».

«Очень важно помнить и вспоминать об одном из значимых событий времени восстановления независимости стран Балтии, которое еще больше сплотило три народа. Конечно, этот пробег будет содействовать и еще большему сближению любителей антикварной техники Эстонии, Латвии и Литвы, улучшит сотрудничество как энтузиастов старинной техники, так и наших народов в целом», - подчеркнул член правления Союза клубов старинной техники Эстонии Тийт Тальтс.

По ходу движения участники пробега будут делать остановки, на которых все желащие смогут приветствовать парад-пробег и ознакомиться с антикварной техникой.

Старт пробега состоялся в воскресенье в Вильнюсе у подножия башни Гедиминаса. Среди выступивших с приветствием к его участнику была и посол Эстонии в Литве Яана Ванавески.

К вечеру воскресенья пробег совершит промежуточный финиш в Риге, а границу Эстонии его участники рассчитывают пересечь в понедельник вечером. В 20 часов 19 августа на центральной площади Вильянди откроется выставка техники, участвующей в пробеге и состоится концерт группы Untsakad, вход на мероприятия бесплатный.