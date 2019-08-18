Российский подросток устроил массовую бойню

"В селе Патрикеево в частном доме обнаружены тела пяти погибших: троих взрослых и двоих детей. Еще одно тело обнаружено за пределами дома, это подросток, предположительно, он же и совершил нападение, а потом покончил с собой. Все члены одной семьи", - рассказал источник.

Другой источник сообщил агентству, что оба убитых ребенка 2015 года рождения.

"Тела обнаружены днем в субботу, точное время и мотив убийства устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Подросток накануне рассказал о своих планах другу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «112».

По информации канала, за день до убийства 16-летний местный житель отправил другу голосовое сообщение, в котором подробно изложил свои намерения. Он якобы уточнил, что не хочет убивать своих бабушку и дедушку, но ему придется это сделать, чтобы не расстраивать их смертью остальных членов семьи — впоследствии он зарезал мать, брата и сестру.