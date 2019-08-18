Вс, 18.08.2019
Успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Катри Райк

Сумасшедший бизнес: биткойн пережил худшую неделю с ноября

Bitcoin.

ФОТО: DADO RUVIC / REUTERS

Курс крупнейшей в мире цифровой валюты - биткойна - упал  на этой неделе на 15% до 10 145 долларов. Это самое значительное недельное падение биткойна с ноября, пишет Äripäev.

"В какой-то момент люди считали, что криптовалюты будут для инвесторов безопасной гаванью. Теперь криптовалюты теряют это свойство", - заявил стратег инвестиционной фирмы Miller Tabak & Co Мэтт Мэйли.

Стоимость других цифровых валют также падает, например, ценность индекса криптовалют Bloomberg Galaxy на этой неделе снизилась на 12%.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ