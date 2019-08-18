Сумасшедший бизнес: биткойн пережил худшую неделю с ноября

Курс крупнейшей в мире цифровой валюты - биткойна - упал на этой неделе на 15% до 10 145 долларов. Это самое значительное недельное падение биткойна с ноября, пишет Äripäev.
"В какой-то момент люди считали, что криптовалюты будут для инвесторов безопасной гаванью. Теперь криптовалюты теряют это свойство", - заявил стратег инвестиционной фирмы Miller Tabak & Co Мэтт Мэйли.
Стоимость других цифровых валют также падает, например, ценность индекса криптовалют Bloomberg Galaxy на этой неделе снизилась на 12%.