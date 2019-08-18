В румынской психбольнице пациент убил четырёх человек и ранил еще девять

По предварительным данным полиции, 38-летний безработный схватил металлический предмет и набросился на пациентов, находившихся в двух палатах. В результате четыре человека погибли, шестеро получили лёгкие травмы головы, трое находятся в коме — у них серьёзные черепно-мозговые травмы.

Виновник трагедии был задержан при попытке бежать из больницы.

По словам директора психбольницы, всё произошло буквально за минуту. О случившемся медперсоналу сообщила одна из пострадавших пациенток.

Задержанный был доставлен в уездное управление полиции, где выясняются все обстоятельства трагического инцидента.