Вс, 18.08.2019
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В румынской психбольнице пациент убил четырёх человек и ранил еще девять

Tilguti. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Margus Ansu/ Postimees

В психиатрической больнице в Румынии один из больных убил четырех пациентов этой же больницы, еще девять человек травмированы.

По предварительным данным полиции,  38-летний безработный схватил металлический предмет и набросился на пациентов, находившихся в двух палатах. В результате четыре человека погибли, шестеро получили лёгкие травмы головы, трое находятся в коме — у них серьёзные черепно-мозговые травмы.

Виновник трагедии был задержан при попытке бежать из больницы. 

По словам директора психбольницы, всё произошло буквально за минуту. О случившемся медперсоналу сообщила одна из пострадавших пациенток.

Задержанный был доставлен в уездное управление полиции, где выясняются все обстоятельства трагического инцидента. 

По распоряжению министра здравоохранения Румынии, в больницу направлены сотрудники Контрольной гвардии при Кабинете министров для проведения в психиатрической больнице соответствующих проверок.

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