Март Хельме ответил экс-министрам: я не уйду в отставку, поскольку занят тем, что подчищаю за вами

«Во-первых, ваши сравнения с Советским Союзом и Германией 30-х годов — неадекватны и являются тривиальной пропагандой. Нет ничего противоправного в том, что начальство предлагает подчиненному уйти по своему желанию. Нет ничего противоправного и в том, что новый руководитель хочет создать свою команду. Нет ничего противоправного в том, что в распечатанном с компьютера бланке указаны имена лиц, которые неизбежно должны участвовать в принятии решения», - отвечает на критику бывших министров Март Хельме.

Что касается беспокойства экс-министров о репутации и безопасности Эстонии, то, по словам Хельме, в течение последних четырех месяцев некоторые члены партий, в которые входят подписавшиеся, систематически подрывают ее, преднамеренно искажая и очерняя внутреннюю политику Эстонии в международных средствах массовой информации.

«Смешно слышать обвинения в очернении репутации Эстонии со стороны людей, которые только что привезли в Эстонию малоизвестного крайне левого американского сенатора, который здесь днем с огнем ищет фашизм и даже в Консервативной народной партии Эстонии видит глобальную угрозу. Спасибо, конечно, за это великое, хотя и явно недостойное, признание», - продолжает Хельме.

Хельме, возвращаясь к вопросу безопасности, напомнил, что именно для членов Партии реформ и Социал-демократической партии было характерно очернение ведущих лидеров самых важных для Эстонии союзников США и Великобритании и их решений. «В то время, как наша партия решительно поддержала и Дональда Трампа, и Бориса Джонсона и тем самым внесла ясный и позитивный вклад в нашу безопасность», - отмечает Хельме.

«Красная черта, о которой вы говорите, в этих вопросах вами уже давно пересечена и перед нынешним правительством стоит неизбежная задача — уладить допущенные вами ошибки», - считает нынешний министр МВД.

Также Хельме припомним бывшим министрам их недочеты. «Маргусу Лейво напомню о сносе памятника в Лихула. Как это связано с правовым государством? Менталитет какого госстроя это напоминает больше всего? Тогда за критику поведения Лейво меня выбросили из Народного союза. Сразу видно, что старые друзья!

Ханно Певкуру следует освежить свою память об астрономическом подорожании строительства границы и о беззубом вручении желтых карточек Эльмару Вахеру. Нежелание заставлять подчиненных вести себя достойно и ответственно никоим образом не было компенсировано собственной политической ответственностью.

Входящий сейчас в Партию реформ бывший центрист Айн Сеппик до сих пор не говорит, почему, как и с помощью кого (коррумпировано?) повесил на шею Центристской партии договор с «Единой Россией», которым теперь Партия реформ постоянно тычет в нос Юри Ратасу. Также Сеппик, как воплотивший в действие систему правления советского времени, конечно, лучше всех знает, какие методы тогда использовались на практике. Я этих приемов не знаю и не могу при всем желании скопировать. Нравоучения Сеппика о правовом государстве с интересом бы послушал ощутивший на своей шкуре эти методы Ассо Коммер.

А Катри Райк должна сама себя спросить, почему она прямо перед своим уходом с должности резко подняла зарплаты нескольких гендиректорам, почему в ее время замяли хулиганство Индрека Таранда на Тоомпеа во время нашей партийной демонстрации, как ее однопартиец Ханнес Румм оказался практически безнаказанным за то, что он был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и почему она в ходе избирательной кампании непрерывно гоняла служебную машину и водителя до Нарвы? Это не имеет ничего общего с правовым государством и честностью», - подводит итог Хельме.