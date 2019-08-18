В Эстонии такое невозможно: турецкий пенсионный фонд покупает британского производителя стали

По заявлению OYAK, покупка является частью плана по захвату большей части сталелитейной промышленности в регионе. British Steel действует в Великобритании, Франции и Нидерландах и является вторым по величине британским производителем стали.

Фонд добавил, что принадлежащий ему промышленный холдинг Ataer получает исключительное право в течение двух месяцев провести финансово-юридическую экспертизу British Steel. Завершение сделки по приобретению британской компании ожидается к концу 2019 года.

British Steel обанкротился в мае, не получив от правительства необходимой финансовой поддержки. Из-за банкротства под угрозой оказались около 5 тысяч рабочих мест в самой British Steel и еще около 20 тысяч в компаниях, связанных с ней системой поставок.

После банкротства британские власти выставили компанию на аукцион, разослав предложение более чем 80 фирмам.

Фонд Greybull Capital, которому принадлежит British Steel, винит в банкротстве Брекзит.