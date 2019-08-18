В Эстонии такое невозможно: турецкий пенсионный фонд покупает британского производителя стали

Турецкий военный пенсионный фонд OYAK заключил предварительное соглашение о покупке обанкротившейся в мае этого года компании British Steel, пишет Postimees.
По заявлению OYAK, покупка является частью плана по захвату большей части сталелитейной промышленности в регионе. British Steel действует в Великобритании, Франции и Нидерландах и является вторым по величине британским производителем стали.
Фонд добавил, что принадлежащий ему промышленный холдинг Ataer получает исключительное право в течение двух месяцев провести финансово-юридическую экспертизу British Steel. Завершение сделки по приобретению британской компании ожидается к концу 2019 года.
British Steel обанкротился в мае, не получив от правительства необходимой финансовой поддержки. Из-за банкротства под угрозой оказались около 5 тысяч рабочих мест в самой British Steel и еще около 20 тысяч в компаниях, связанных с ней системой поставок.
После банкротства британские власти выставили компанию на аукцион, разослав предложение более чем 80 фирмам.
Фонд Greybull Capital, которому принадлежит British Steel, винит в банкротстве Брекзит.
Фонд OYAK был создан в 1961 году, через год после военного переворота в Турции. Имущество фонда в прошлом году оценивалось в 19,3 млрд долларов.